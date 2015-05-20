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Содержание футбольных арен ЧМ-2018 обойдется в 2 миллиарда27 февраля в 18:06

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Кому придется платить, пока не решили.

На содержание стадионов, построенных к чемпионату мира по футболу 2018 года, потребуется более 2 миллиардов рублей. Об этом, выступая 27 февраля на Сочинском инвестиционном форуме, заявил министр спорта РФ Павел Колобков, передает "Уралинформбюро".

"Появятся новые расходы - более 2 миллиардов рублей на содержание и эксплуатацию вновь построенных стадионов. В любом случае, эти деньги пойдут из расходов спортивной отрасли, независимо от источника, федерального, регионального или привлеченного бюджета", - пояснил министр.

Мундиаль впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи примут 11 городов: Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.

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