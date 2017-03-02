5 апреля.

Соперником екатеринбургского "Урала" по полуфиналу Кубка России стал казанский "Рубин", сообщает "Уралинформбюро".

1 марта казанцы в 1/4 финала с минимальным счетом одолели новосибирскую "Сибирь". Единственный гол на 88 минуте провел Жонатас.

Во втором полуфинале сыграют московский "Локомотив" и "Уфа". Они в своих четвертьфиналах взяли верх над "Тосно" и махачкалинским "Анжи" соответственно. В обоих случаях матч также завершился со счетом 1:0.

Полуфиналы Кубка России по футболу состоятся 5 апреля.



Ранее по теме:

"Урал" отыграл три мяча в Кубке России