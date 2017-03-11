В рамках "Еврочелленджа".

Сборная России по хоккею проведет 2 матча в Челябинске, сообщает "Уралинформбюро". Поединки состоятся в рамках турнира "Еврочеллендж" 13 и 15 апреля. Соперником в обоих станет команда Франции.

Последним турниром, в котором приняла участие национальная сборная РФ стал шведский этап Евротура. Одержав победы во всех трех матчах – против Финляндии (2:1), Швеции (4:2) и Чехии (4:2) – отечественные хоккеисты досрочно оформили победу в Евротуре.

Следует отметить, что в символическую сборную "Шведских игр" вошел нападающий екатеринбургского "Автомобилиста" Анатолий Голышев, забивший 2 шайбы и сделавший 2 голевые передачи.