×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Российские хоккеисты сыграют в Челябинске против Франции10 марта в 17:25

  • Текст

В рамках "Еврочелленджа".

Сборная России по хоккею проведет 2 матча в Челябинске, сообщает "Уралинформбюро". Поединки состоятся в рамках турнира "Еврочеллендж" 13 и 15 апреля. Соперником в обоих станет команда Франции.

Последним турниром, в котором приняла участие национальная сборная РФ стал шведский этап Евротура. Одержав победы во всех трех матчах – против Финляндии (2:1), Швеции (4:2) и Чехии (4:2) – отечественные хоккеисты досрочно оформили победу в Евротуре.

Следует отметить, что в символическую сборную "Шведских игр" вошел нападающий екатеринбургского "Автомобилиста" Анатолий Голышев, забивший 2 шайбы и сделавший 2 голевые передачи.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Шкурный вопрос к чиновникам

Шкурный вопрос к чиновникам

На кого собак свесили?

Идущие на смерть с проклятием врача

Идущие на смерть с проклятием врача

Красноуфимской ЦРБ.

Нет такого закона: депутата работать заставлять

Нет такого закона: депутата работать заставлять

В Свердловской области.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×