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"Урал" оштрафовали за фанатов-матершинников10 марта в 18:23

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Разошедшихся на матче с "Амкаром".

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал екатеринбургский "Урал" за матерные кричалки, которые скандировали фанаты "шмелей" на встрече с пермским "Амкаром". Сумма взыскания составила 30 000 рублей.

Такой же штраф заплатит пермский клуб, передает "Уралинформбюро".

Встречи "Урала" и "Амкара" всегда носят принципиальный характер. Последняя состоялась 5 марта. Победу с минимальным счетом одержали екатеринбуржцы. Единственный гол забил новичок "шмелей" Эрик Бикфалви.

Ранее по теме:
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