Клуб возглавил двукратный чемпион мира.

В следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) руководить ханты-мансийской "Югрой" будет Игорь Захаркин. Контракт с ним заключен на год, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе клуба.

Последние полтора года Захаркин был главным тренером уфимского "Салавата Юлаева". До этого на протяжении 11 лет входил в команду Вячеслава Быкова в качестве старшего тренера. В этот период новоиспеченный наставник "Югры" дважды становился обладателем Кубка Гагарина (с питерским "СКА" и "Салаватом Юлаевым"), а также вместе с национальной сборной России выиграл два золота чемпионата мира (в 2008 и 2009 годах).

В нынешнем сезоне КХЛ с югорским клубом успели поработать 3 специалиста. Последним из них был экс-наставник екатеринбургского "Автомобилиста" Андрей Разин, возглавивший команду в декабре 2016 года. Под его руководством "Югра" заняла последнее место в восточной конференции КХЛ. В середине марта стало известно, что контракт с Разиным продлен не будет.



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