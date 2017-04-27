В Штутгарте.

Россиянка Мария Шарапова выиграла первый официальный матч после возвращения в теннис. 26 апреля на турнире в немецком Штутгарте она взяла верх над итальянкой Робертой Винчи (7:5, 6:3), передает "Уралинформбюро".

В 2015 году Мария Шарапова была дисквалифицирована за употребление мельдония. Формально срок наказания составлял 15 месяцев, но фактически из-за затянувшегося разбирательства вне тенниса россиянка провела порядка двух лет.



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