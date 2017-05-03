Инцидент разберет КДК РФС.

Роман Павлюченко потребовал выдворить из России бразильца Ари, выступающего за московский "Локомотив". Нападающего екатеринбургского "Урала" возмутили действия зарубежного игрока в концовке финального матча Кубка России.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", игра завершилась массовой дракой игроков – на последних минутах повздорили полузащитник "шмелей" Артем Фидлер и хавбек "Локомотива" Мануэл Фернандеш, к конфликту подключились по несколько игроков с каждой стороны, в том числе Ари.

"Считаю, у этого человека надо забрать кубковую медаль и вообще выгнать из страны за такие вещи. Дисквалифицировать его пожизненно. Вот и все, понятно? (…) Понимаю, хороший футболист, но вести себя, как г…о, нельзя. Вот и все. Он просто взял и ударил человека сзади по голове. Наказать за это надо. Пускай в Бразилию летит тогда", - цитирует Павлюченко "Спорт-Экспресс".

По словам полузащитника "Урала" Романа Емельянова, поводом для конфликта Фидлера и Фернандеша стало резкое замечание португальца о матери игрока "шмелей". "Я не видел нормально эпизод в конце, потому что был на скамейке запасных. Но Фидлер сказал, что Фернандеш оскорбил его маму. Вот он и не сдержался", - рассказал журналистам Емельянов после матча.

Примечательно, что Фернандеш не был наказан за участие в массовой потасовке. Красные карточки схлопотали Фидлер и Эдгар Манучарян от "Урала", а также Ари и Джефферсон Фарфан от "Локомотива".

В инциденте с дракой теперь будет разбираться контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС. Об этом "Интерфаксу" сообщил возглавляющий футбольный союз вице-премьер Виталий Мутко. "Решения будут приняты по [действующим] лицам. Это немного подпортило футбол. Понятно, эмоции, не хотели проигрывать, но они профессионалы, должны держать себя в руках. Судья разобрался. В целом, конечно, такие вещи нельзя допускать", - заявил чиновник.

Вне зависимости от того, какое решение примет КДК, страстное противостояние "Урала" и "Локомотива" совсем скоро получит продолжение – команды встретятся в Екатеринбурге 17 мая в предпоследнем туре чемпионата России.

Финал Кубка России по футболу проходил 2 мая в Сочи на стадионе "Фишт". Железнодорожники выиграли со счетом 2:0. По мячу в ворота "шмелей" отправили Игорь Денисов и Алексей Миранчук.



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