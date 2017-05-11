Овечкин готов сыграть за сборную на ЧМ-2017Сегодня в 17:03
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Сезон в НХЛ для него закончен.
Александр Овечкин в ближайшие дни может пополнить состав российской сборной на чемпионате мира, проходящем во Франции и Германии. "Вашингтон Кэпиталз", ведомый звездой отечественного хоккея выбыл из розыгрыша Кубка Стэнли. В полуфинальной серии Восточной конференции команда Овечкина уступила "Питтсбургу", передает "Уралинформбюро".
Таким образом, клубный сезон для Александра Овечкина завершен и, в случае если руководство "Вашингтона" не будет против, в самом скором времени он может отправиться в расположение национальной команды. Потенциальным усилением сборной являются еще два игрока "Кэпиталз" - Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.
Впрочем, усиление из-за океана вряд ли сможет помочь российской команде в ближайшем матче – уже 11 мая наши хоккеисты встретятся с Данией. На лед сборная выйдет без своего капитана Сергея Мозякина, получившего травму в игре с Германией.
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