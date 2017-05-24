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Путин прописал российскому футболу полное импортозамещениеСегодня в 11:09

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Пока гипотетически.

Владимир Путин одобряет инициативу запретить иностранным футболистам выступать в Российской премьер-лиге. Это предложение президенту РФ озвучил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Короткая президентская реплика "да, согласен" прозвучала в ответ на пламенную речь кубанского губернатора о том, что засилье легионеров мешает прогрессу молодых отечественных футболистов. Выступая в Краснодаре на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта, он призвал к полному "импортозамещению" в российском футболе, передают федеральные СМИ.

Пока спортивное сообщество переваривает новость, болельщики бурно отреагировали на нее в соцсетях, сообщает "Уралинформбюро". Общий тон комментариев - иронично-пессимистический.

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