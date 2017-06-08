В Кубке конфедераций поучаствуют 23 российских футболистаСегодня в 12:00
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Обнародована заявка сборной.
Тренерский штаб сборной России по футболу определился с составом национальной команды на Кубок конфедераций. В списке значатся 23 футболиста, передает "Уралинформбюро".
Вратари:
Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов ("Арсенал"), Маринато Гилерме ("Локомотив").
Защитники:
Роман Шишкин ("Краснодар"), Виктор Васин (ЦСКА), Руслан Камболов ("Рубин"), Федор Кудряшов ("Ростов"), Илья Кутепов и Георгий Джикия (оба - "Спартак").
Полузащитники:
Александр Ерохин ("Ростов"), Александр Головин (ЦСКА), Юрий Газинский ("Краснодар"), Игорь Смольников и Юрий Жирков (оба - "Зенит"), Алексей Миранчук и Дмитрий Тарасов (оба - "Локомотив"), Денис Глушаков, Александр Самедов и Дмитрий Комбаров (все трое - "Спартак").
Нападающие:
Федор Смолов ("Краснодар"), Максим Канунников ("Рубин"), Дмитрий Полоз и Александр Бухаров (оба - "Ростов"),
Из тех, кто ранее попал в расширенную заявку сборной на турнир, места в окончательном списке лишились 7 футболистов: Александр Беленов ("Уфа"), Роман Нойштедтер ("Фенербахче"), Андрей Семенов ("Терек"), а также травмированные Роман Зобнин ("Спартак"), Алан Дзагоев, Марио Фернандес (оба — ЦСКА) и Артем Дзюба ("Зенит").
Кубок конфедераций будет проходить с 17 июня по 2 июля этого года в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. На групповом этапе россияне в первый же день турнира сыграют с Новой Зеландией, 21 июня – с Португалией и 24 июня – с Мексикой.
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