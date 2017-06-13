Спорт избавил Путина от кошмаровСегодня в 11:15
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И изменил его жизнь к лучшему.
Президента РФ Владимира Путина по ночам не мучают кошмары. Об этом он рассказал в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в многосерийном документальном фильме, демонстрация которого началась 12 июня на телеканале Showtime.
Залог хорошего сна глава государства видит в давней военной выправке и физических упражнениях, передает "Уралинформбюро".
В целом занятия дзюдо круто изменили жизнь российского президента: "Я жил в очень свободном режиме, существовал, много времени проводил на улице, во дворе. С тех пор как я начал заниматься дзюдо, это начало менять жизнь в лучшую сторону".
В спорте всегда стоит стремиться к результату, но что получится в итоге, предсказать заранее невозможно, считает Путин.
"Основная идея – гибкий путь. Можно и нужно быть гибким, иногда можно и уступить, но только в том случае, если это путь к победе. Нужно быть в форме", - поделился философией дзюдо президент РФ.
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