И изменил его жизнь к лучшему.

Президента РФ Владимира Путина по ночам не мучают кошмары. Об этом он рассказал в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в многосерийном документальном фильме, демонстрация которого началась 12 июня на телеканале Showtime.

Залог хорошего сна глава государства видит в давней военной выправке и физических упражнениях, передает "Уралинформбюро".

В целом занятия дзюдо круто изменили жизнь российского президента: "Я жил в очень свободном режиме, существовал, много времени проводил на улице, во дворе. С тех пор как я начал заниматься дзюдо, это начало менять жизнь в лучшую сторону".

В спорте всегда стоит стремиться к результату, но что получится в итоге, предсказать заранее невозможно, считает Путин.

"Основная идея – гибкий путь. Можно и нужно быть гибким, иногда можно и уступить, но только в том случае, если это путь к победе. Нужно быть в форме", - поделился философией дзюдо президент РФ.