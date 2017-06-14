Сдача – в конце года.

Строительство стадиона "Екатеринбург Арена", где пройдут матчи ЧМ-2018, завершится до конца 2017 года. Об этом сообщил министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт. Сейчас рабочие приступили к выполнению внутренних работ на объекте.

В рамках реконструкции стадиона объявлены конкурсы на обустройство вблизи него 4 парковок, 2 зон для досмотра транспорта, удаленного пункта досмотра грузов, а также пешеходных дорожек. Начальная цена контракта - 82 миллиона рублей. Завершить работы по их возведению планируется к 22 ноября этого года, передает "Уралинформбюро".

"Уникальным местом у нас станет фан-зона, которая будет вынесена из центра города в Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского. Фан-зона будет рассматриваться, как наследие для этой парковой зоны", - цитирует Рапопорта ТАСС.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России летом 2018 года. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа.



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