Главный самбист мира: борцы на мундиале выступят не хуже футболистовСегодня в 13:26
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А Мутко верит в подопечных.
Сборная России по самбо выступит на чемпионате мира по футболу ничуть не хуже национальной футбольной команды РФ. Об этом заявил глава Международной федерации самбо Василий Шестаков, передает "Уралинформбюро".
"На всех соревнованиях они (футболисты – прим.ред.) играют, боясь получить травму. Конечно, хочется, чтобы в стране был футбол. Но невозможно смотреть без слез на то, как игроки проигрывают. Сразу пропадает настроение, ничего не хочется делать. Я для себя давно сделал вывод. Я смотрю только крупные турниры, но понимаю, что дальше первого раунда они никуда не пройдут. Внутреннее первенство совсем не смотрю. Там вообще выступают дворовые команды. Мы точно так же играли, только нам за это денег не платили", - цитирует Шестакова Lenta.ru.
А вот возглавляющий Российский футбольный союз (РФС) вице-премьер Виталий Мутко уверен в обратном – ни на текущем Кубке конфедераций, ни на домашнем мундиале в 2018 году сборная не оплошает. "Мы же все время вокруг этого льнем, и это на команду давит. Ребята профессиональные, хотят показать все, что есть, будем надеяться, этого хватит. Абсолютно уверен, что за команду стыдно не будет", - передает слова чиновника "Интерфакс".
Впрочем, пока предпосылок для оптимизма "а-ля Мутко" мало – разве что победа в первом матче Кубка конфедераций над Новой Зеландией. Однако подавляющее большинство футбольных экспертов сошлись во мнении, что иного исхода и не должно было случиться – слишком уж уступают новозеландцы в классе россиянам. При этом из трех предыдущих крупных турниров (чемпионаты Европы 2012 и 2016, а также мундиаль-2014) россияне выбыли сразу после групповой стадии.
Следующей проверкой на прочность для обновленной отечественной сборной станет матч против команды Португалии, который пройдет 21 июня в рамках Кубка конфедераций на стадионе "Открытие Арена" в Москве. Несмотря на то, что португальцы являются действующими чемпионами Европы, в последние 5 лет россияне с пиренейцами играют весьма успешно – в отборочном цикле к ЧМ-2014 команды обменялись победами со счетом 1:0, с таким же результатом в пользу россиян завершилась товарищеская встреча в 2015 году.
Между тем букмекеры в предстоящем матче называют фаворитом Португалию. По данным William Hill, ставки на победу чемпионов Европы принимаются с коэффициентом 1,95. На ничью - 3,40, на победу россиян - 4,00.
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