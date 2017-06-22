Победив Новую Зеландию.

Сборная Мексики по футболу взяла верх над Новой Зеландией во втором туре группового этапа Кубка конфедераций. Матч, проходивший 21 июня в Сочи на арене "Фишт", завершился со счетом 2:1, передает "Уралинформбюро".

Первыми счет открыли новозеландцы – на 42-й минуте отличился Крис Вуд. На 54-й минуте Рауль Хименес восстановил паритета, а на 72-й Орибе Перальта установил итоговый результат.

После двух туров с 4 очками группу "А" возглавила Мексика. Столько же очков у занимающей второе место Португалии, но чемпионы Европы уступают ацтекам в разнице забитых-пропущенных мячей. Россия с 3 очками на третьем месте. Новая Зеландия имеет в зачете "баранку" - лучшая команда Океании замыкает квартет сборных.

Заключительные матчи группового этапа Кубка конфедераций пройдут 24 июня: Россия сыграет с Мексикой, а Португалия встретится с Новой Зеландией.



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