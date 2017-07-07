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В День Победы екатеринбуржцам покажут Кубок мира по футболуСегодня в 13:16

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Трофей отправится в мировое турне в сентябре.

9 мая 2018 года в Екатеринбург привезут Кубок мира по футболу. Трофей будет выставлен в специальном шатре, где его смогут бесплатно увидеть все желающие.

Главная мировая командная награда отправится в кругосветное путешествие из Москвы в сентябре 2017 года. Кубок посетит более 50 стран на шести континентах. В России его покажут в 24 городах, суммарное количество жителей которых превышает 40 миллионов человек. Мировое турне завершится в Москве 14 июня 2018 года - в день открытия чемпионата мира, передает "Уралинформбюро".

Кубок мира – это главный приз, который вручается международной федерацией футбола (ФИФА) победителям мундиаля. Трофей выполнен из чистого золота и весит более 6 килограммов. Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.

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