Первая домашняя игра – 1 сентября.

Екатеринбургский ХК "Автомобилист" начнет сезон КХЛ 2017/18 выездным матчем против магнитогорского "Металлурга". Игра пройдет 23 августа, сообщает "Уралинформбюро".

Затем "шоферы" отправятся в гости к тольяттинской "Ладе" (25 августа) и челябинскому "Трактору" (27 августа). Первый домашний матч в грядущем сезоне "Автомобилист" проведет 1 сентября против пекинского "Куньлунь Ред Стар".

В минувшем сезоне екатеринбургские хоккеисты не сумели пробиться в плей-офф, заняв 11 место в Восточной конференции КХЛ.