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"Урал" огорчил "Динамо" в ХимкахСегодня в 07:52

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Победа вывела "шмелей" на 5 место в РФПЛ.

Екатеринбургский "Урал" одержал первую победу в новом сезоне Премьер-лиги. Со счетом 1:0 "шмели" взяли верх над московским "Динамо" во втором туре, передает "Уралинформбюро".

Встреча команд проходила 23 июля в Химках. Победу "Уралу" принес полузащитник Георгий Чантурия, забивший мяч на 89 минуте.

В первом матче стартовавшего сезона екатеринбуржцы на своем поле сыграли вничью с "Ростовом" (1:1). С 4 очками "Урал" в настоящее время занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

Следующая игра "шмелей" состоится 29 июля – на своем поле они примут "Уфу".

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