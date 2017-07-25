Многодетным семьям и инвалидам.

Наименее социально защищенные категории населения граждан, такие как многодетные семьи и инвалиды, смогут получить бесплатные билеты на матчи чемпионата мира по футболу, который в 2018 году будет проходить в России.

Как пояснил "Известиям" глава оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин, вопрос раздачи бесплатных билетов предварительно будет обсуждаться с представителями ФИФА.

Планируется, что число таких "проходок" составит 12% от общего количества. Похожая программа была опробована на Кубке конфедераций в этом году, передает "Уралинформбюро".

"Нам кажется правильным, что социально незащищенные слои населения получают возможность вживую посмотреть на звезд мирового футбола", - подчеркнул Сорокин.

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