×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Липницкая неудачно сбрасывала вес анорексиейСегодня в 08:15

  • Текст

Мнение Жулина.

До анорексии Юлию Липницкую довело желание вернуть свои лучшие кондиции. Такое мнение высказал призер Олимпийских игр 1992 года, тренер Александр Жулин.

"В последнее время Юля физиологически начала превращаться в девушку, женщину. У нее появился лишний вес. Она потеряла присущую ей легкость и крутку. Она ведь исполняла свои прыжки даже не за счет высоты, а за счет феноменального вращения. Липницкая специально принялась безумно худеть, из-за чего у нее сводило ноги. Вспомните, как осенью 2016-го во время московского "Кубка Ростелекома" она вынуждена была преждевременно закончить прокат из-за этой проблемы", — цитирует специалиста RT.

По словам Жулина, проблема с набором веса свойственна всем фигуристкам-одиночницам: "Девушек, особенно одиночниц, в этом плане тренировать очень тяжело, потому что им свойственно набирать вес. Липницкая поняла, что в комфортном для нее весе прыгать она больше не сможет, а все время находиться в состоянии анорексии — просто опасно для здоровья. Анорексия — страшная вещь".

О том, что олимпийская чемпионка Сочи-2014 Юлия Липницкая решила завершить карьеру, стало известно 28 августа 2017 года. Ее уход из большого спорта уже прокомментировали не только коллеги по цеху, но и ряд чиновников. Так, министр спорта РФ Павел Колобков не исключил, что уроженка Екатеринбурга в будущем может пополнить чиновничьи ряды.

"Очень жаль, что она завершила карьеру так рано, но я не сомневаюсь, что впереди у нее новая жизнь, и она еще не раз проявит себя в других качествах, не только в спорте. Не исключаю, что она сможет начать карьеру чиновника - мы всегда ее ждем", - передает слова главы Минспорта ТАСС.

Сама Липницкая, которой в июне исполнилось 19 лет, свое решение о прекращении карьеры не комментирует, передает "Уралинформбюро".

Ранее по теме:
Юлия Липницкая решила завершить спортивную карьеру

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Пьянкова отправили готовить Облкоммунэнерго к продаже

Пьянкова отправили готовить Облкоммунэнерго к продаже

Боброву пора уходить.

Куйвашев довел до деревни министра связи и интернет

Куйвашев довел до деревни министра связи и интернет

Осталось провести воду.

"Ломовой" тест "Уралинформбюро"

"Ломовой" тест "Уралинформбюро"

А вы понимаете искусство?

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×