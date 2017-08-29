Липницкая неудачно сбрасывала вес анорексиейСегодня в 08:15
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Мнение Жулина.
До анорексии Юлию Липницкую довело желание вернуть свои лучшие кондиции. Такое мнение высказал призер Олимпийских игр 1992 года, тренер Александр Жулин.
"В последнее время Юля физиологически начала превращаться в девушку, женщину. У нее появился лишний вес. Она потеряла присущую ей легкость и крутку. Она ведь исполняла свои прыжки даже не за счет высоты, а за счет феноменального вращения. Липницкая специально принялась безумно худеть, из-за чего у нее сводило ноги. Вспомните, как осенью 2016-го во время московского "Кубка Ростелекома" она вынуждена была преждевременно закончить прокат из-за этой проблемы", — цитирует специалиста RT.
По словам Жулина, проблема с набором веса свойственна всем фигуристкам-одиночницам: "Девушек, особенно одиночниц, в этом плане тренировать очень тяжело, потому что им свойственно набирать вес. Липницкая поняла, что в комфортном для нее весе прыгать она больше не сможет, а все время находиться в состоянии анорексии — просто опасно для здоровья. Анорексия — страшная вещь".
О том, что олимпийская чемпионка Сочи-2014 Юлия Липницкая решила завершить карьеру, стало известно 28 августа 2017 года. Ее уход из большого спорта уже прокомментировали не только коллеги по цеху, но и ряд чиновников. Так, министр спорта РФ Павел Колобков не исключил, что уроженка Екатеринбурга в будущем может пополнить чиновничьи ряды.
"Очень жаль, что она завершила карьеру так рано, но я не сомневаюсь, что впереди у нее новая жизнь, и она еще не раз проявит себя в других качествах, не только в спорте. Не исключаю, что она сможет начать карьеру чиновника - мы всегда ее ждем", - передает слова главы Минспорта ТАСС.
Сама Липницкая, которой в июне исполнилось 19 лет, свое решение о прекращении карьеры не комментирует, передает "Уралинформбюро".
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