Мутко оценил зеленый газон "Екатеринбург-Арены"05 сентября в 20:04
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И личный вклад Куйвашева в подготовку к мундиалю.
5 сентября "Екатеринбург-Арену", которая в 2018 году примет игры чемпионата мира по футболу, посетил вице-премьер Виталий Мутко. В ходе визита он особо отметил вклад руководства Свердловской области, лично врио губернатора Евгения Куйвашева, а также администрации уральской столицы в подготовку к мундиалю, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информполитики региона.
"Мы достаточно серьезно мониторим ход подготовки к чемпионату мира, и Екатеринбург не вызывает у нас никаких серьезных тревог. Фактически, все, что было включено в программу подготовки, идет в графике и даже в определенной степени с опережением. Нужно отметить большую работу правительства Свердловской области, главы региона и мэрии Екатеринбурга. Вокруг стадиона сегодня создается очень хорошее, комфортное пространство для того, чтобы сюда было удобно добраться. Открыты новые рекреационные и пешеходные зоны, новая дорожная сеть. И стадион получается таким историческим, и будет украшением центра Екатеринбурга", – заявил Виталий Мутко.
По словам генерального директора Группы Синара Михаила Ходоровского, степень готовности "Екатеринбург-Арены" – около 87%. Полностью завершены работы на постоянных трибунах, ведется устройство сборно-разборных трибун и отделка подтрибунных помещений. Готов навес, реставрируются исторические фасады и монтируется архитектурная подсветка, завершается монтаж инженерных сетей. Футбольный газон засеян, благоустраивается периметр арены.
"Вся инфраструктура для гостей чемпионата и размещения команд строится в соответствии с графиком. Большую часть запланированного мы выполнили, и сейчас нам предстоит откристаллизировать работу. Я уверен, никаких проблем с окончанием работ и приемом гостей ЧМ-2018 у нас не будет", – заявил Евгений Куйвашев.
Стоит отметить, что московский гость должен был посетить еще и открытие СОК "Калиненец" - тренировочной площадки ЧМ-2018. Однако после осмотра "Екатеринбург-Арены" В.Мутко получил звонок от главы государства и резко поменял планы.
Перерезать красную ленточку под дождем пришлось замминистру спорта РФ Павлу Новикову и гендиректору Оргкомитета мундиаля Алексею Сорокину.
После мундиаля стадион будет передан в пользование горожанам. Там же получит постоянную прописку футбольная школа "Урал", где сейчас тренируются 280 воспитанников.
"Отрадно, что здесь все готово, и уже можно приехать, посмотреть, пощупать. Нет никаких беспокойств. Все в очень хорошем виде, в хорошей форме, все пригодно для команд любого уровня. Поэтому самое главное – сохранить все в таком прекрасном состоянии до лета следующего года", - резюмировал Алексей Сорокин.
Стоит отметить, что вице-премьер российского правительства Виталий Мутко в сопровождении главы Свердловской области Евгения Куйвашева ознакомился с ходом подготовки к приему гостей и участников чемпионата аэропорта Кольцово. Ранее там был реконструирован пассажирский терминал. Остальные инфраструктурные работы будут завершены в срок.
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