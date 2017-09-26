Проверка ФИФА к ЧМ-2018 начнется с ЕкатеринбургаСегодня в 08:52
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Уже завтра.
Екатеринбургские футбольные арены 27 сентября 2017 года проверит комиссия ФИФА. Об этом сообщают "Известия".
Контрольную проверку готовности объектов ЧМ-2018 организует Международная федерация футбольных ассоциаций совместно с АНО "Оргкомитет «Россия-2018" и АНО "Арена-2018". Это уже шестой по счету инспекционный визит в города, где в 2018 году пройдут игры мундиаля.
Первым городом, который посетят футбольные функционеры, станет Екатеринбург. Затем комиссия посетит Самару, Саранск, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Волгоград и Калининград. Завершится инспекция 5 октября на московском стадионе "Лужники".
Как уже сообщало "Уралинфомбюро", Екатеринбург стал первым городом в России, который полностью подготовил тренировочные площадки к ЧМ-2018. В начале сентября главную площадку чемпионата, "Екатеринбург-Арену", посетил вице-премьер Виталий Мутко.
В ходе его визита стало известно, что "Екатеринбург-Арена" готова на 87%. Полностью завершены работы на постоянных трибунах, ведется устройство сборно-разборных трибун и отделка подтрибунных помещений. Готов навес, реставрируются исторические фасады и монтируется архитектурная подсветка, завершается монтаж инженерных сетей. Футбольный газон засеян, благоустраивается периметр арены.
В тот же день состоялось открытие СОК "Калининец" - одной из тренировочных баз ЧМ-2018. Участвовавшие в церемонии открытия замминистра спорта РФ Павел Новиков и гендиректор Оргкомитета мундиаля Алексей Сорокин отметили, что тренировочная инфраструктура "Калининца" полностью соответствует всем требованиям FIFA. Футбольное поле спорткомплекса законсервируют до лета 2018 года, а после мундиаля на нем будут тренироваться воспитанники "Урала".
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