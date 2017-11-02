Из-за югорского лыжника.

Международный олимпийский комитет (МОК) признал лыжника Александра Легкова виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировал результаты его выступления на домашней Олимпиаде в Сочи. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе организации.

Югорский спортсмен на Играх-2014 выиграл золото на 50-километровой дистанции и серебро в эстафете 4х10 километров. Обе медали будут отобраны у России. Серебро за эстафету перейдет команде Франции, а вот золото за 50-километровку, вероятнее всего, останется в копилке отечественной сборной – вторым тогда финишировал Максим Вылегжанин, а третьим – Илья Черноусов. Вылегжанин, впрочем, тоже находится под подозрением в нарушении антидопинговых правил.

Что касается Легкова, он помимо прочего пожизненно лишен права участвовать в Олимпийских играх. Аналогичное наказание принято МОК в отношении уроженца Свердловской области Евгения Белова, который в Сочи финишировал 18-м в скиатлоне и 25-м в 15-километровой классической гонке.

Адвокат спортсменов Кристоф Вишеманн уверен, что принятое Комитетом решение является политическим. По его мнению, настоящих доказательств вины Легкова и Белова представлено не было.

"Я очень разочарован, но не сказать, что очень удивлен. Сама атмосфера в штаб-квартире МОК говорила о том, что решение было принято еще до того, как слушания начались. И это не только мое мнение, но и других адвокатов, которые защищали российских спортсменов", - цитирует юриста ТАСС.

Вишеманн намерен подать протест в Спортивный арбитражный суд. При этом он надеется, что апелляция будет рассмотрена в ускоренном режиме – чтобы, в случае положительного для российских лыжников вердикта, они успели принять участие в Олимпийских играх, которые в феврале 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане.



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