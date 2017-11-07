Определился явный лидер группы А.

4 и 5 ноября в подмосковных Озерах состоялся первый этап нового сезона Лиги женского хоккея в дивизионе "Амазонки", в котором выступают взрослые команды. На лед в эти дни вышли 5 клубов, ранее определенные в группу А. Сразу 4 из них - "Град-1", "Град-2", "Спартанки" и "Амазонки" - представляют Москву. Единственной нестоличной командой в этом квинтете оказались "Тигрицы Амура" из Хабаровска, сообщает "Уралинформбюро".

Буквально катком прошлись по соперницам девушки из "Града-1": они не только выиграли все 4 матча, но и, забив 32 шайбы, ни разу не пропустили. А вот их подруги по клубу провели этап менее успешно - "Град-2" с одной победой и тремя поражениями занимает 4 место в турнирной таблице.

Второе и третье места по окончании игр заняли "Амазонки" и "Спартанки" соответственно. Причем первые показали менее результативный хоккей (при трех победах они лишь 6 раз зажигали фонарь за воротами соперниц), тогда как вторые забили 15 шайб, но выиграли на матч меньше.

С нулем в графе "победы" завершили первый этап сезона "Тигрицы Амура". Впрочем, стоит отметить, что хабаровчанки все же сумели трижды отправить шайбу в ворота соперниц, пропустив, правда, 30 раз. Гостьи Московской области замыкают турнирную таблицу группы А.

Новый сезон Лиги женского хоккея стартовал 28-29 октября. Его в СК "Курганово" под Екатеринбургом открыли юные хоккеистки, выступающие в дивизионе "Олимпийские надежды". Подробнее об этом читайте в нашем спецрепортаже.

Следующий этап игр пройдет 18-19 ноября. На льду встретятся команды группы Б дивизиона "Амазонки".



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