Перу и Австралия заскочили на подножку ЧМ-2018Сегодня в 10:02
- Текст
Известны все команды-участницы мундиаля.
Сборные Австралии и Перу заняли последние вакантные места в списке стран-участниц чемпионата мира по футболу, который в 2018 году пройдет в России. Путевки они завоевали в межконтинентальных стыковых матчах, сообщает "Уралинформбюро".
Австралийцы 15 ноября со счетом 3:1 обыграли команду Гондураса, а перуанцы 16 ноября со счетом 2:0 взяли верх над сборной Новой Зеландии.
Ранее право выступить в финальной части главного старта 4-летия получили Россия, Франция, Португалия, Германия, Сербия, Польша, Англия, Испания, Бельгия, Исландия, Хорватия, Швейцария, Швеция, Дания, Тунис, Нигерия, Марокко, Сенегал, Египет, Иран, Южная Корея, Япония, Саудовская Аравия, Бразилия, Уругвай, Аргентина, Колумбия, Мексика, Коста-Рика и Панама.
1 декабря состоится жеребьевка команд, в ходе которой они будут поделены на 8 групп. После этого станет известно, в каком городе будет играть та или иная сборная. При этом уже известно, что сборная России не выступит на "Екатеринбург Арене".
Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. Уральская столица примет 4 матча группового этапа - 15, 21, 24 и 27 июня.
Ранее по теме:
Определились все участники ЧМ-2018 от Европы
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 10:12
Свердловскому экс-министру экономики грозит "уголовка"
За превышение полномочий.Сегодня в 10:02
Из российской армии выгоняют толстяков
С 3 и 4 степенью ожирения.Сегодня в 10:02
В уральский поселок Лесной пришел газ
Для жителей это стало настоящим праздником.Сегодня в 10:02
Перу и Австралия заскочили на подножку ЧМ-2018
Известны все команды-участницы мундиаля.Сегодня в 09:34
Торговый дом ММК удостоился нескольких профессиональных наград
В трех конкурсах.Сегодня в 09:29
Поезд насмерть сбил мужчину на востоке Екатеринбурга
Погибший шел в наушниках.Сегодня в 09:23
Экс-владелец "Уралкалия" избавился от да Винчи за рекордную сумму
После четырех лет владения.Сегодня в 09:19
Еще 14 улиц Екатеринбурга получат "выделенки"
С видеофиксаторами нарушений.Сегодня в 08:57
Россиян не впечатлили прелести "пельмешки" Юли Михалковой
Одна надежда - на экспертов.Сегодня в 08:51
В Екатеринбурге столкнулись двигавшиеся на "зеленый" иномарки
Лоб в лоб.Сегодня в 08:31
Виновницу гибели "пьяного мальчика" приговорили к трем годам колонии
Алисова будет обжаловать приговор.Сегодня в 08:13
"Победа" разрешила проносить на борт ручную кладь любой массы
Но определенных размеров.15 ноября в 22:16
Оппонент Ельцина поборется с Путиным за президентство
Бабурина выдвигает "Российский общенародный союз".15 ноября в 20:05
Суд признал сбившую "пьяного мальчика" Ольгу Алисову виновной
Идет оглашение приговора.15 ноября в 19:24
Американские бизнесмены верят в Средний Урал
И продумывают бизнес-проекты.
Ещё в сюжете «Урал и мундиаль»
Главные новости
- Сегодня в 10:02Из российской армии выгоняют толстяков
- Сегодня в 09:19Еще 14 улиц Екатеринбурга получат "выделенки"
- Сегодня в 08:31Виновницу гибели "пьяного мальчика" приговорили к трем годам колонии
- 15 ноября в 22:16Оппонент Ельцина поборется с Путиным за президентство
- 15 ноября в 18:11Хотите подать Ройзману - сходите в "Паштет"
Аналитика
"Кофе" не заказывали: жители Первоуральска устали пить плохую воду
Общественники убедились в проблеме.
Путин с Назарбаевым начали пятилетку с завода
На форуме Россия - Казахстан.
Путин и Назарбаев возвращаются в Челябинск
Чтобы увидеть будущее.