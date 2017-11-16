Известны все команды-участницы мундиаля.

Сборные Австралии и Перу заняли последние вакантные места в списке стран-участниц чемпионата мира по футболу, который в 2018 году пройдет в России. Путевки они завоевали в межконтинентальных стыковых матчах, сообщает "Уралинформбюро".

Австралийцы 15 ноября со счетом 3:1 обыграли команду Гондураса, а перуанцы 16 ноября со счетом 2:0 взяли верх над сборной Новой Зеландии.

Ранее право выступить в финальной части главного старта 4-летия получили Россия, Франция, Португалия, Германия, Сербия, Польша, Англия, Испания, Бельгия, Исландия, Хорватия, Швейцария, Швеция, Дания, Тунис, Нигерия, Марокко, Сенегал, Египет, Иран, Южная Корея, Япония, Саудовская Аравия, Бразилия, Уругвай, Аргентина, Колумбия, Мексика, Коста-Рика и Панама.

1 декабря состоится жеребьевка команд, в ходе которой они будут поделены на 8 групп. После этого станет известно, в каком городе будет играть та или иная сборная. При этом уже известно, что сборная России не выступит на "Екатеринбург Арене".

Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. Уральская столица примет 4 матча группового этапа - 15, 21, 24 и 27 июня.



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