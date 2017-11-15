Определились все участники ЧМ-2018 от ЕвропыСегодня в 09:25
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Последнее вакантное место досталось датчанам.
Сборная Дании стала последней командой от Европы, завоевавшей путевку на чемпионат мира по футболу, который пройдет в 2018 году в России. Право выступить на мундиале скандинавы получили, разгромив 14 ноября команду Ирландии со счетом 5:1, передает "Уралинформбюро".
Таким образом, от Европы на ЧМ-2018 выступят Россия, Франция, Португалия, Германия, Сербия, Польша, Англия, Испания, Бельгия, Исландия, Хорватия, Швейцария, Швеция и Дания. Стоит отметить, что впервые за 60 лет участие в главном футбольном турнире 4-летия не примет Италия, проигравшая в стыковых матчах шведам.
Африку представят Тунис, Нигерия, Марокко, Сенегал и Египет. Азию – Иран, Южная Корея, Япония и Саудовская Аравия.
От Южной Америки в финальную часть турнира пробились Бразилия, Уругвай, Аргентина и Колумбия. От КОНКАКАФ (Центральная и Северная Америка) – Мексика, Коста-Рика и Панама.
Оставшиеся 2 путевки будут разыграны в межконтинентальных стыковых матчах: Австралия встретится с Гондурасом, Перу сыграет с Новой Зеландией.
Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. Екатеринбург примет 4 матча группового этапа - 15, 21, 24 и 27 июня.
Жеребьевка команд, после которой определится, какие именно сборные будут играть на "Екатеринбург Арене", состоится 1 декабря. Однако уже известно, что свои матчи в уральской столице не будет играть сборная России.
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Сколько миллиардов потратили на 4 футбольных матча в нашем городе? Видимо, это будут самые дорогие матчи за всю историю футбола!ответить
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