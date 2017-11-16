Под угрозой поездка россиян на Олимпиаду.

Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) на состоявшемся 16 ноября в Сеуле заседании принял решение не восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

"Совет учредителей ВАДА утверждает рекомендацию комитета по соответствию о том, что РУСАДА остается не соответствующим [международному кодексу]", - гласит сообщение в официальном Twitter организации.

"Создалось впечатление, что решение было принято заранее. Осталось странное впечатление. Тэйлор (глава комитета WADA по соответствию Джонатан Тэйлор – прим.ред.) не допускал никакого обсуждения. Мы считаем, что все требования WADA мы выполнили", - цитирует "Спорт Экспресс" министра спорта РФ Павла Колобкова.

Стоит отметить, что несколькими днями ранее именно такой исход прогнозировал немецкий журналист Хайо Зеппельт, подчеркнувший, что это может стать причиной отстранения российских спортсменов от Олимпиады-2018.

Впрочем, в ходе заседания сразу несколько его участников отметили, что тотального запрета на выступление россиян в олимпийском Пхенчхане быть не должно.

"Мы должны обеспечить качественное тестирование перед Олимпийскими играми. Но каждый "чистый" спортсмен должен получить возможность выступать", - заметил член дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета Патрик Бауманн.

Российское антидопинговое агентство было признано не соответствующим кодексу WADA в ноябре 2015 года. В отчете независимой комиссии организации говорилось о масштабном применении допинга в российском спорте.

Восстановление РУСАДА в правах зависит от выполнения ряда условий. Одним из них является признание российской стороной итогов расследования комиссии Ричарда Макларена, из-за которого десятки отечественных атлетов были отстранены от Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.



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