И года не прошло.

Бывший нападающий сборной России и екатеринбургского "Урала" Роман Павлюченко покидает московский "Арарат". Контракт с клубом расторгнут по обоюдному соглашению сторон, передает "Уралинформбюро".

"Футбольный клуб "Арарат" благодарит Романа за неоценимый вклад в становлении и популяризации клуба, важные и красивые голы, опыт и стремление развиваться, которое получили молодые игроки, работая бок о бок с большим мастером", - гласит сообщение в группе клуба "Арарат" в соцсети "ВКонтакте".

В "Арарат", созданный при поддержке армянской молодежи Москвы, бронзовый призер Евро-2008 перешел летом 2017 года. В его составе Павлюченко провел 12 матчей.

В "Урале" звездный нападающий провел сезон 2016/2017. Павлюченко сыграл за "шмелей" 23 матча, отметился 4 голами. До этого выступал за волгоградский "Ротор", московские "Спартак" и "Локомотив", краснодарскую "Кубань", а также лондонский "Тоттенхэм".



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