Петербургская команда не оставила соперницам шансов.

Очередной соревновательный уик-энд прошел в Лиге женского хоккея. 18-19 ноября 2017 года начали сезон команды группы Б дивизиона "Амазонки", сообщает "Уралинформбюро".

Встречи проходили в ледовом комплексе "АСК-С" в Санкт-Петербурге. Явным лидером этапа стали хоккеистки из местной команды "Гроза-1", выигравшие все 4 матча и при этом не пропустившие ни одной шайбы. "Гроза-2" завершила первый этап сезона на промежуточном третьем месте. Между одноклубницами затесалась еще одна команда из культурной столицы – "Пантеры СПб".

"Орса" из Ярославля и "Штурм" из Пскова по разу сыграли между собой вничью и потерпели по 3 поражения. По разнице забитых/пропущенных шайб 4-е место в квинтете заняла ярославская команда.

Следующие матчи в Лиге женского хоккея состоятся 1-3 декабря. Сезон начнут команды группы В дивизиона "Амазонки". В их числе поборется за высокие места и уральский коллектив – "Югорчанка" из Сургута.



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