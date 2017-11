С намеком на финиш.

В Москве состоялась презентация формы, в которой сборная России будет выступать на Олимпийских играх в Пхенчхане. Разработкой экипировки занимался бренд ZASPORT, владелицей которого является Анастасия Задорина – дочь руководителя службы обеспечения деятельности ФСБ Михаила Шекина, передает "Уралинформбюро".

"Экипировочный набор для каждого спортсмена будет включать в себя 72 предмета: от спортивных костюмов, курток, купальных костюмов, кроссовок до парадных брюк, рубашек и галстуков. От ZASPORT спортсменам и членам делегации будет представлено 795 комплектов формы", - пояснили в пресс-службе компании.

Дизайнерский дом остался верен себе в выборе основного цвета экипировки – фон для вкраплений окраса триколора будет серым. А проповедуемый брендом стиль casual сказался на крое одежды - он у многих предметов одежды свободный.

Далеко не все положительно оценили результат работы ZASPORT. Отдельно едких комментариев в соцсетях удостоилась толстовка с принтом "финиш" ниже спины.

Стоит напомнить, что предыдущая форма от ZASPORT – выпущенная в июле для юношеской сборной России – также была раскритикована. Причина та же - цвета и крой. Высказаться на счет экипировки не преминул даже вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

Впрочем, Олимпийский комитет России экипировкой сборной, по всей видимости, остался доволен.

"В первую очередь форма должна быть удобной и практичной. Прежде всего, нужно обратить внимание на качество. Форма ZASPORT – практичная, теплая, непромокаемая. Что касается расцветки, то всегда должен быть намек на цвета российского флага. В нашей форме присутствуют цвета белый, синий, красный. У нас будет доминирующий цвет – серый. Как говорят разработчики – это тренд сезона", - цитирует "Матч ТВ" главу ОКР Александра Жукова.

Фирма дочери "завхоза" ФСБ "засветилась" в индустрии в 2014 году – в дебюте санкционного противостояния России и Запада. Тогда ZASPORT выпустила серию футболок с надписями "Санкции? Не смешите мои Искандеры", "Тополь санкций не боится" и другими. В следующей коллекции обыгрывалась тематика допинг-скандала с участием РФ: на простых белых свитшотах и футболках была размещена надпись "I don’t do doping I am za sport, Russians did it!".

Предыдущие 15 лет национальные олимпийские сборные одевала Bosco Sport, входящая в Bosco di Ciliegi московского бизнесмена Михаила Куснировича. О причинах разрыва длительных отношений официально не сообщалось.

Олимпийские игры в Пхенчхане будут проходить в феврале 2018 года. Участие в них россиян остается под вопросом: из-за разгоревшегося с новой силой допинг-скандала ряд представителей международных спортивных и околоспортивных организаций требуют отстранить Россию от главного старта 4-летия.



