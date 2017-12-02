Главный соперник - Уругвай.

Определились соперники сборной России по футболу на домашнем чемпионате мира. Жеребьевка финальной части турнира состоялась 1 декабря в Москве, играть на групповом этапе наши футболисты будут с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая. О том, что представляют из себя соперники россиян - в материале "Уралинформбюро".

Саудовская Аравия

С командой Саудовской Аравии россияне встретятся 14 июня 2018 года в московских "Лужниках". Встреча сборных будет матчем открытия чемпионата мира по футболу.

Будущий соперник отечественных футболистов примечателен тем, что почти все игроки национальной команды Саудовской Аравии выступают за местные клубы. Исключение одно, точнее один - Мухтар Али, играющий за нидерландский "Витесс".

Сборная Саудовской Аравии является достаточно титулованной командой, но все ее громкие достижения были достигнуты до 2002 года. К этому моменту арабы выиграли Кубок Азии и Кубок арабских наций. На чемпионатах мира лучший результат состоялся в 1994 году - выход в 1/8 финала.

Египет

Со сборной Египта российские футболисты встретятся 19 июня в Санкт-Петербурге.

Египтяне на международной арене выступают значительно успешней Саудовской Аравии. Один только Кубок африканских наций команда выигрывала 7 раз. На чемпионатах мира, правда, сборная выступает не так бойко: лучший результат - 13-е место аж в 1934 году.

В составе египетской сборной также преобладают футболисты, играющие внутри страны, но есть и легионеры. Отдельно выделим Ахмеда аль-Мухаммади, Ахмеда Хегази, Сэма Морси, Рамадана Собхи и Мохаммеда эль-Ненни. Все указанные играют в английских клубах, последние двое так и вовсе в звездных "Арсенале" и "Ливерпуле" соответственно.

Уругвай

Фаворитом группы является Уругвай, с которым России играть 25 июня. Команда этой страны дважды выигрывала чемпионат мира - в 1930-м и в 1950-м. На последнем мундиале в Бразилии "чарруа" остановились в 1/8 финала, в ЮАР в 2010-м стали четвертыми.

Звезд в сборной Уругвая несколько, самые главные - в линии нападения: "зубастик" Луис Суарес, выступающий за "Барселону", и "ребеночек" Эдинсон Кавани из "Манчестер-Сити".

Помимо победы на чемпионатах мира команда Уругвая дважды выигрывала Олимпийские игры (1924 и 1928 годы), 15 раз Кубок Америки (1916, 1917, 1920, 1923, 1924, 1926, 1935, 1942, 1956, 1959, 1967, 1983, 1987, 1995, 2011) и золотой кубок чемпионов мира по итогам сезона 1981/1982.

Россия

Сборная России на правах хозяйки возглавляет группу A. Лучшим результатом в истории команды является бронза чемпионата Европы по футболу 2008 года.

Отечественные футболисты никогда не выходили в плей-офф из группы мундиаля. Лучший результат - 18-е место в 1994 году. На чемпионате мира 2014 года россияне дважды сыграли вничью и один раз проиграли.

Группы:

Группы финальной части ЧМ-2018 определились по итогам жеребьевки, состоявшейся 1 декабря 2017 года. Примечательно, что команды распределились достаточно ровно - так называемых "групп смерти" на российском мундиале не будет.

Группа A: Россия, Саудовская Аравия, Египет, Уругвай.

Группа B: Португалия, Испания, Марокко, Иран.

Группа C: Франция, Австралия, Перу, Дания.

Группа D: Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия.

Группа E: Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия.

Группа F: Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея.

Группа G: Бельгия, Панама, Тунис, Англия.

Группа H: Польша, Сенегал, Колумбия, Япония.

Кто сыграет в Екатеринбурге

По итогам жеребьевки определились не только соперники сборной России на групповом этапе, но и команды которым предстоит сыграть в Екатеринбурге.

15 июня на поле "Екатеринбург Арены" выйдут команды Египта и Уругвая, 21 июня - Франции и Перу, 24 июня - Японии и Сенегала, 27 июня - Мексики и Швеции.

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