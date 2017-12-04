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Представительницы Сургута провалили старт сезона в Лиге женского хоккеяСегодня в 10:55

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Первенствовали девушки из Новосибирска.

"Югорчанка" не сумела побороться за высокие места на старте очередного сезона Лиги женского хоккея. По итогам состоявшихся 1-3 декабря игр команда из Сургута заняла последнее, шестое, место в группе В дивизиона "Амазонки", передает "Уралинформбюро".

Матчи проходили в ледовом дворце "Фламинго" Новосибирска. Лучший результат показала местная команда "Гризли-1" - 5 побед в 5 встречах. На втором месте с 4 победами и одним поражением - "Кузнечанка" (Новокузнецк), на третьем "Соболь" из Иркутска (2 победы, 3 поражения). Четвертое место досталось "Сибирским Хаски" (Новсибирск), пятое – "Гризли-2" (Новосибирск).

Команда, которая из этой группы отправится на финальный этап VII Всероссийского Фестиваля по хоккею среди любительских команд в Сочи, станет известна после того, как состоится второй отборочный этап.

Следующие же матчи Лиги женского хоккея пройдут в группе Г, в число команд-участниц которой входит "Малахит" из Екатеринбурга. Противостоять свердловским хоккеисткам будут "Рост-Химик" (Нижний Новгород), "Ангелы" (Киров), "Форвард" (Казань) и "Союз" (Пенза). Место и время игр пока не определены.

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