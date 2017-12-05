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"Сереньким" спортсменам РФ предложат переодеться в нейтральный цветСегодня в 08:53

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На зимней Олимпиаде.

Международный олимпийский комитет (МОК) разработал условия, при которых россияне будут допущены к ОИ-2018 в Пхенчхане, пишет Inside the Games.

Спортсмены должны подать индивидуальные заявки, не должны фигурировать в базе данных московской антидопинговой лаборатории (РУСАДА), а также доказать, что не имеют отношения к употреблению запрещенных препаратов.

После принятия решения международными федерациями и МОК индивидуально по каждому спортсмену, россияне смогут принять участие в зимней Олимпиаде в нейтральном статусе.

По данным издания, МОК уже ведет переговоры с Nike по разработке нейтральной формы для российских спортсменов.

Решение о допуске российских спортсменов на ОИ-2018 под нейтральным флагом примут на заседании МОК 5–6 декабря.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", в конце ноября в Москве состоялась презентация олимпийской формы сборной России. Разработкой экипировки занимался бренд ZASPORT. Результаты работы положительно оценили далеко не все. Некоторые дизайнерские решения удостоились едких комментариев в соцсетях.

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