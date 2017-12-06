Лидер российского шорт-трека согласен выступать на ОИ без флага РоссииСегодня в 15:21
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"Я готовился к этому четыре года".
Шорт-трекист Виктор Ан первым из россиян заявил, что готов участвовать в Олимпиаде-2018 в качестве нейтрального спортсмена.
"Если Россия не бойкотирует Олимпиаду Пхенчхане, я буду соревноваться в качестве нейтрального. Я готовился к этому четыре года, я не могу просто все отдать", - цитирует спортсмена агентство "Ренхап".
Как ранее сообщало "Уралинформбюро", 5 декабря исполком Международного олимпийского комитета (МОК) разрешил "чистым" российским спортсменам выступить на ОИ-2018, но только под нейтральным флагом. Сборная России, согласно вердикту, должна именоваться "Олимпийские спортсмены из России", а гимн РФ звучать не будет.
Мнения россиян по поводу ответного шага разделились: одни призывают бойкотировать Олимпиаду, другие – не рубить с плеча и позволить отечественным спортсменам принять участие в главном старте 4-летия. Решение, как ожидается, будет принято 12 декабря.
Виктор Ан родился в 1985 году в Южной Корее (имя при рождении – Ан Хён Су). На Олимпийских играх выиграл 6 золотых медалей: 3 - в Турине за родную страну, 3 - в Сочи за Россию, гражданство которой принял в 2011 году. Является самым титулованным шорт-трекистом в истории.
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