МОК не включил биатлониста Антона Шипулина в список спортсменов, которых ждут на Олимпиаде. Я считаю, что это абсурд и издевательство над талантливым спортсменом, над спортом как таковым. Антон никогда не фигурировал в расследованиях по поводу допинга, ни в чем подобном не обвинялся, он не принимает запрещенные препараты и всегда выступал за чистый спорт. Я много лет знаю Антона лично, он посвятил всю свою жизнь тренировкам и является кандидатом №1 на олимпийское золото. Думаю, именно поэтому его и не хотят видеть на Играх. Но в таком виде, без самых сильных спортсменов, это не Игры, а игрища. Люди, которые стоят за такими решениями, пытаются уязвить российское руководство, но на самом деле разочаровывают всех россиян, миллионы болельщиков. Мы уже согласились на участие под нейтральным флагом, но этого показалось мало, нам придумали повод для нового унижения… Когда-то ради Олимпийских игр останавливали войны, а сейчас интриганы специально превращают Олимпиаду в поле конфликтов. Это недопустимо. Это низко. Я надеюсь, что МОК признает ошибку и все же включит Шипулина в список участников. Антон, Свердловская область, вся Россия с тобой.
Куйвашев: Решение МОК по Шипулину - абсурд и издевательство23 января в 17:01
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Олимпиада без сильных соперников - игрища, а не Игры.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал абсурдом и издевательством решение Международного олимпийского комитета (МОК), не включившего биатлониста Антона Шипулина в список участников Игр-2018 в Пхенчхане. Полный возмущения пост глава региона разместил на свое странице в Instagram, передает "Уралинформбюро".
Причину отказа Куйвашев видит в том, что Шипулин - очень сильный биатлонист. "Я много лет знаю Антона лично, он посвятил всю свою жизнь тренировкам и является кандидатом №1 на олимпийское золото. Думаю, именно поэтому его и не хотят видеть на Играх", - написал он.
"Но в таком виде, без самых сильных спортсменов, это не Игры, а игрища", - заключил губернатор.
Однако он не теряет веры, что МОК изменит свое решение: "Когда-то ради Олимпийских игр останавливали войны, а сейчас интриганы специально превращают Олимпиаду в поле конфликтов. Это недопустимо. Это низко. Я надеюсь, что МОК признает ошибку и все же включит Шипулина в список участников".
По предварительным данным, в списке допущенных МОК до участия в зимних Играх-2018 нет и российского шорт-трекиста Виктора Ана, и лыжника Сергея Устюгова. При этом все трое потенциальные претенденты на олимпийское золото ни разу не были замечены в применении допинга и в докладе главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена не упоминались.
По последним данным, причиной недопуска российских спортсменов на зимнюю Олимпиаду-2018 стало то, что каждый из атлетов фигурирует в базе Московской антидопинговой лаборатории. База данных оказалась в распоряжении WADA в ноябре 2017 года. "В ней содержатся все результаты тестирования российских спортсменов в период с января 2012 года по июль 2015 года. На основании именно этой информации заявки российских спортсменов на участие в Пхенчхане-2018 отклоняются", — цитирует "Советский Спорт" источник в МОК.
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