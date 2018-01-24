Олимпиада без сильных соперников - игрища, а не Игры.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал абсурдом и издевательством решение Международного олимпийского комитета (МОК), не включившего биатлониста Антона Шипулина в список участников Игр-2018 в Пхенчхане. Полный возмущения пост глава региона разместил на свое странице в Instagram, передает "Уралинформбюро".

Причину отказа Куйвашев видит в том, что Шипулин - очень сильный биатлонист. "Я много лет знаю Антона лично, он посвятил всю свою жизнь тренировкам и является кандидатом №1 на олимпийское золото. Думаю, именно поэтому его и не хотят видеть на Играх", - написал он.

"Но в таком виде, без самых сильных спортсменов, это не Игры, а игрища", - заключил губернатор.

Однако он не теряет веры, что МОК изменит свое решение: "Когда-то ради Олимпийских игр останавливали войны, а сейчас интриганы специально превращают Олимпиаду в поле конфликтов. Это недопустимо. Это низко. Я надеюсь, что МОК признает ошибку и все же включит Шипулина в список участников".

По предварительным данным, в списке допущенных МОК до участия в зимних Играх-2018 нет и российского шорт-трекиста Виктора Ана, и лыжника Сергея Устюгова. При этом все трое потенциальные претенденты на олимпийское золото ни разу не были замечены в применении допинга и в докладе главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена не упоминались.

По последним данным, причиной недопуска российских спортсменов на зимнюю Олимпиаду-2018 стало то, что каждый из атлетов фигурирует в базе Московской антидопинговой лаборатории. База данных оказалась в распоряжении WADA в ноябре 2017 года. "В ней содержатся все результаты тестирования российских спортсменов в период с января 2012 года по июль 2015 года. На основании именно этой информации заявки российских спортсменов на участие в Пхенчхане-2018 отклоняются", — цитирует "Советский Спорт" источник в МОК.

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