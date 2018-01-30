На старте второго этапа Лиги женского хоккея.

Второй отборочный этап в Лиге женского хоккея стартует 2 февраля 2018 года в Новосибирске. До 4 числа на арене ледового дворца "Фламинго" будут соревноваться команды группы В дивизиона "Амазонки", передает "Уралинформбюро".

После первого этапа с 10 очками лидирует в секстете новосибирская команда "Гризли-1". На 2 очка от нее отстает новокузнецкая "Кузнечанка". "Соболь" (Иркутск), "Сибирские Хаски" (Новосибирск) и "Гризли-2" (Новосибирск) имеют по 4 очка. На шестом месте с нулем очков находится "Югорчанка" из Сургута.

По итогам стартующего этапа определится команда, которая от группы В примет участие в финале сезона 2017/2018. Он состоится в мае в рамках ежегодного Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной Лиги.

Стоит отметить, что 2 февраля в Новосибирске также состоится мастер-класс для начинающих хоккеисток. Его проведут известные отечественные спортсменки: обладатель Кубка Европейских Чемпионов, участница Олимпийских игр (2002, 2006 и 2010) Ольга Пермякова, 3-кратный призер Кубка Европейских Чемпионов и участница Олимпийских игр (2002 и 2006) Елена Бялковская, а также обладатель Кубка Европейских Чемпионов и участница чемпионатов мира Виктория Самарина.



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