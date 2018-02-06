Майк Тайсон приедет в Екатеринбург в конце февраля05 февраля в 20:00
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На бой Сергея Харитонова.
В Екатеринбург на турнир по смешанным единоборствам Russian Cagefighting Championship едет американский боксер Майк Тайсон. Состязания пройдут 25 февраля 2018 года в КРК "Уралец", сообщили "Уралинформбюро" организаторы.
Легенда бокса будет почетным гостем серии боев, которые проводятся под эгидой "Русской медной компании".
Зрителям турнира посчастливится увидеть два знаковых для мира MMA поединка. В со-главном бое сойдутся 26-й номер мирового рейтинга тяжеловесов Денис Гольцов и Атанас Джамбазов "Болгария". В главном поединке на ринг выйдут россиянин Сергей Харитонов, выступающий в Bellator и M-1 Global, и экс-боец UFC Джоуи Бельтран (США).
Майк Тайсон является чемпионом мира по версиям WBC, WBA, IBF, The Ring, а также вписан в Международный зал боксерской славы и Всемирный зал боксерской славы зал WWE. Он отмечен в Книге рекордов Гиннесса как обладатель наибольшего количества самых быстрых нокаутов и как самый молодой чемпион мира в тяжелом весе. Всего Тайсон провел 58 поединков, одержав в них 50 побед, 44 из которых нокаутом.
Стоит отметить, что в столице Урала Майка Тайсона ждали в мае - на открытие Академии единоборств. Проект реализуется РМК совместно с правительством Свердловской области и губернатором Евгением Куйвашевым.
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