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Майк Тайсон приедет в Екатеринбург в конце февраля05 февраля в 20:00

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На бой Сергея Харитонова.

В Екатеринбург на турнир по смешанным единоборствам Russian Cagefighting Championship едет американский боксер Майк Тайсон. Состязания пройдут 25 февраля 2018 года в КРК "Уралец", сообщили "Уралинформбюро" организаторы.

Легенда бокса будет почетным гостем серии боев, которые проводятся под эгидой "Русской медной компании".

Зрителям турнира посчастливится увидеть два знаковых для мира MMA поединка. В со-главном бое сойдутся 26-й номер мирового рейтинга тяжеловесов Денис Гольцов и Атанас Джамбазов "Болгария". В главном поединке на ринг выйдут россиянин Сергей Харитонов, выступающий в Bellator и M-1 Global, и экс-боец UFC Джоуи Бельтран (США).

Майк Тайсон является чемпионом мира по версиям WBC, WBA, IBF, The Ring, а также вписан в Международный зал боксерской славы и Всемирный зал боксерской славы зал WWE. Он отмечен в Книге рекордов Гиннесса как обладатель наибольшего количества самых быстрых нокаутов и как самый молодой чемпион мира в тяжелом весе. Всего Тайсон провел 58 поединков, одержав в них 50 побед, 44 из которых нокаутом.

Стоит отметить, что в столице Урала Майка Тайсона ждали в мае - на открытие Академии единоборств. Проект реализуется РМК совместно с правительством Свердловской области и губернатором Евгением Куйвашевым.

Ранее по теме:
Легендарный Тайсон откроет в Екатеринбурге Академию единоборств

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