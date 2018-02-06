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Сургутские хоккеистки промахнулись мимо Ночной хоккейной лигиСегодня в 11:27

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В Сочи едут "Гризли-1" из Новосибирска.

Определился первый участник финальных игр в текущем сезоне Лиги женского хоккея. Им стала новосибирская команда "Гризли-1", занявшая первое место в группе В дивизиона "Амазонки", сообщает "Уралинформбюро".

Второй отборочный раунд начался 2 февраля. В пяти матчах "Гризли-1" допустили лишь одну осечку – сыграли вничью с иркутским "Соболем". В остальных играх хоккеистки из Новосибирска одержали победу.

Второе место в группе заняла новокузнецкая "Кузнечанка", третье – "Соболь", четвертое и пятое - "Гризли-2" и "Сибирские Хаски" из Новосибирска. Аутсайдером секстета оказалась сургутская "Югорчанка", проигравшая все матчи отборочных этапов.

10-11 февраля пройдут игры второго отборочного раунда в группе А. Лидирует в ней сейчас "Град-1" из Москвы. Всего на 2 очка от него отстает другая столичная команда – "Спартанки".

Финал сезона Лиги женского хоккея состоится в мае в рамках ежегодного Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной Лиги. Игры будут проходить в Сочи.

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