В родных стенах.

Поражением "Уралочки-НТМК" завершился матч 1/4 финала Кубка Европейских конфедераций волейбола, в котором свердловчанкам противостояла "Минчанка" из Белоруссии. Встреча завершилась со счетом 1:3, передает "Уралинформбюро".

Игра проходила 21 февраля в ДИВСе Екатеринбурга. "Уралочка" выиграла первый сет (25:20), а три последующих остались за гостьями (20:25, 22:25, 26:28).

"Сегодня мы не могли держать концентрацию. Мы очень много играем - за 20 дней это восьмая встреча, не смогли восстановиться, поэтому не удалась игра. В конце создали интригу, но не смогли выдержать, не хватило концентрации внимания и эмоций. Проводили ротацию, но не всегда получалось так, чтобы вышедшие на площадку действовали удачно", - посетовал после матча главный тренер свердловского клуба Николай Карполь.

Ответная встреча команд пройдет 27 февраля в Минске.



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