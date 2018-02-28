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"Екатеринбург Арена" откроет футбольный сезон в День смехаСегодня в 12:14

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Стадион признали готовым к эксплуатации.

Стадион "Екатеринбург Арена" 28 февраля 2018 года полностью введен в эксплуатацию. Об этом сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании "Синара-Девелопмент".

Как пояснили представители застройщика, областной минстрой выдал стадиону разрешение на организацию матчей и прием зрителей. Полученное свидетельство означает, что завершены все строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, эффективно функционируют инженерные системы и коммуникации, благоустроена прилегающая территория, создана комфортная рекреационная инфраструктура для жителей и гостей города.

"В настоящее время на стадионе началась подготовка к тестовым матчам: включен подогрев основания футбольного поля, специалисты приступили к агротехническим мероприятиям по "пробуждению" натурального газона", — заявили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Синара-Девелопмент".

Реконструкция Центрального стадиона под игры чемпионата мира по футболу 2018 года стартовала в октябре 2015-го. При строительстве "Екатеринбург Арены" были использованы передовые инженерные решения - например, вогнутая 6200-тонная крыша, установленная на 8 пилонов трехметрового диаметра, или сборно-разборные трибуны весом 2890 тонн, вмещающие до 6000 болельщиков.

Изначально "Екатеринбург Арену" планировалось сдать в строй в декабре 2017 года. Однако в ходе реконструкции проект был подкорректирован из-за выявленных отклонений параметров строительства от проектной документации, получившей ранее положительное заключение государственной экспертизы.

Первая игра на обновленной "Екатеринбург Арене" состоится 1 апреля. А летом 2018 года она примет четыре матча группового этапа чемпионата мира по футболу. 15 июня на поле выйдут команды Египта и Уругвая, 21 июня - Франции и Перу, 24 июня - Японии и Сенегала, 27 июня - Мексики и Швеции.

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