По собственному желанию.

Главный тренер ХК "Автомобилист" Владимир Крикунов заявил, что покидает пост. В интервью "Советскому спорту" он объяснил свое решение тем, что "раз задачу не выполнил – надо отойти".

"Я же заявлял, что хочу завоевать медаль с "Автомобилистом". Но не получилось. Хотя играли неплохо. На Новый год ушли лидерами Востока. Надо было сделать шаг. А мы сделали только полшага. В целом сезон для этого состава получился неплохой. Но в плей-офф надо было подняться выше", - пояснил специалист.

12 марта "Автомобилист", проиграв четвертый матч 1/8 финала Кубка Гагарина магнитогорскому "Металлургу", официально завершил сезон. При этом в шести матчах серии "шоферы", 20 раз играя в большинстве, не смогли забить ни одной шайбы, передает "Уралинформбюро".

"Мы уступили им в неравенстве. Потому что сами безобразно действовали в большинстве. 20 попыток было! 40 минут удалений у соперника. И мы ни одного реализовать не смогли. Это же "суперрезультат"! Как так получилось…", - посетовал Крикунов.

По его словам, говорить об окончательном завершении тренерской карьеры преждевременно: "Не буду говорить, что ухожу навсегда. Если кому-то понадобится мой опыт – подключусь. А пока поеду отдыхать домой, в Подмосковье".

Владимир Крикунов возглавил "Автомобилист" в ноябре 2016 года. Контракт был заключен до конца сезона, но затем, несмотря на непопадание екатеринбургского клуба в весеннюю стадию КХЛ, продлен еще на год.

Стоит отметить, что по ходу текущего сезона неоднократно возникали слухи об уходе специалиста. Последним, кого сватали на тренерский мостик "шоферов", был экс-наставник "Магнитки" Илья Воробьев, однако в клубе наличие договоренности с ним опровергли.



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