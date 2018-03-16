Обматеривший фанатов Уэльса футболист возглавил "Амкар"Сегодня в 10:07
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Евсеева готовили к посту загодя.
15 марта в должности главного тренера ФК "Амкар" был утвержден Вадим Евсеев, исполнявший обязанности наставника после ухода Гаджи Гаджиева. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе пермского клуба.
Гаджиев, тренировавший "Амкар" с 2014 года, ушел в отставку в начале марта. Этому предшествовала неудачная половина сезона чемпионата России – команда большую его часть находилась в турнирной таблице вблизи зоны вылета. Параллельно с этим в СМИ не раз упоминались финансовые проблемы клуба. По данным "Коммерсанта", только взнос краевых властей позволил закрыть долги по зарплате перед футболистами.
Не исключено, что отставка Гаджиева готовилась заранее. Об этом свидетельствует карьерный путь Евсеева: пропитавшись "амкаровским" духом в качестве ассистента главного тренера в 2015-2017 годах, он отправился в самостоятельное плавание – возглавил ивановский "Текстильщик". После полугода работы в "городе невест" он вернулся в Пермь.
Будучи игроком, Вадим Евсеев прославился выступлением за московские "Спартак" и "Локомотив", с которыми он в общей сложности 6 раз выигрывал чемпионат России. Наибольшую известность ему, впрочем, принес отборочный матч Евро-2004: после игры с Уэльсом, победный мяч в которой забил сам Евсеев, он в прямом эфире нецензурно обратился к фанатам соперника. В послематчевом интервью футболист так прокомментировал свой поступок: "Я просто сказал им, что на чемпионат Европы они не поедут".
"Амкар", отныне возглавляемый эмоциональным тренером, сейчас занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. 1 апреля пермяки сыграют с "Локомотивом".
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