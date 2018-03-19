Включая 4 "золота".

Свердловские спортсменки Анна Миленина и Михалина Лысова принесли сборной России на XII Паралимпийских играх в Пхенчхане 11 из 24 завоеванных медалей. На счету уралочек 4 золотых, 6 серебряных и 1 бронзовая награды.

Заслуженного мастера спорта по лыжным гонкам и биатлону (спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата) Анну Миленину и ее "коллегу", заслуженного мастера спорта по лыжным гонкам и биатлону (спорт слепых) Михалину Лысову готовит к состязаниям один тренер – Валерий Огородников. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в региональном департаменте информполитики.

Также Лысову сопровождает спортсмен-ведущий – заслуженный мастер спорта России по лыжным гонкам и биатлону (спорт слепых) Алексей Иванов.

Анна Миленина принесла сборной золотую и серебряную медали в лыжных гонках (спринт классика на 1,5 километра и 15 километров свободным стилем), а также два "золота" и "серебро" (6 километров, 12,5 километра и 10 километров) в биатлоне.

Михалина Лысова на Играх-2018 завоевала две серебряные и одну бронзовую медали в лыжных гонках (спринт классика на 1,5 километра, классика на 7,5 километра и 15 километров свободным стилем). А также заняла два первых места (6 километров, 12,5 километра) и одно второе (10 километров) в биатлоне.

После состязаний в Пхенчхане Миленина стала семикратной чемпионкой Паралимпийских игр, а Лысова – шестикратной.

Всего атлеты из России завоевали на Паралимпиаде-2018 24 медали: 8 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых. В общем медальном зачете команда заняла второе место.

XII Паралимпийские зимние игры проходили с 9 по 18 марта в Пхенчхане (Южная Корея). По решению МОК российская сборная выступала под нейтральным флагом.

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