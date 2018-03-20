Победном для сборной СССР.

В финале решающего матча между баскетбольными сборными США и СССР на Олимпиаде-1972 года не было решающих трех секунд. На самом деле судья остановил игру за секунду до сирены и не хотел возобновлять матч. Об этом "Спорт экспрессу" рассказал экс-президент FIFA Йозеф Блаттер, работавший на той игре хронометристом.

Из-за оставшейся секунды встречу нельзя было считать оконченной, но и возобновлять ее на это время не имело смысла. Тогда генеральный секретарь Международной федерации баскетбола Уильям Джонс принял решение дать игрокам три секунды, передает "Уралинформбюро".

"Мяч был у русских, они вводили его в игру. Время пошло, мяч полетел через всю площадку к одному из ваших баскетболистов. И он послал его в корзину. Сразу после этого три секунды истекли. В результате Россия выиграла с преимуществом в одно очко", - рассказал Блаттер.

Сборная СССР по баскетболу в 1972 году впервые выиграла Олимпийские игры, а американцы впервые потерпели поражение. Решающий мяч после паса от Ивана Едешко через всю площадку забил Александр Белов. Итоговый счет - 51:50.

В 2017 году в России был снят художественный фильм "Движение вверх", посвященный знаменитому матчу. Выход картины, впоследствии ставшей самой кассовой в истории отечественного кинематографа, ознаменовался скандалом: вдовы автора победного гола и тренера сборной Владимира Кондрашина подали в суд на создателей ленты. По их мнению, часть представленной в фильме информации не соответствует действительности. Суды первой и второй инстанций позицию женщин не поддержали.

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