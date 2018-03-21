За "Автомобилист".

Руководство ХК "Автомобилист" считает достойным выступление команды в сезоне КХЛ 2017/2018. Об этом, подводя его итоги, 20 марта заявил президент клуба Андрей Козицын, передает корреспондент "Уралинформбюро".

"То, что мы пообещали перед началом сезона, мы выполнили. Сыграли, считаю, достойно. Попали в плей-офф на "Металлург", сыграли с ним 6 игр. Повезло или не повезло - судить болельщикам. За результат, который команда показала в этом сезоне, нам не стыдно, потому что по многим показателям мы впервые так хорошо выступили", - пояснил гендиректор "УГМК-Холдинга".

Наметки по кандидатуре главного тренера, который должен заменить ушедшего в отставку Владимира Крикунова, у руководства "Автомобилиста", по всей видимости, есть. По словам директора клуба Максима Рябкова, сейчас происходит "контактирование" с агентами специалистов, однако до предметных разговоров дело пока не дошло.

"По регламенту КХЛ, до 30 апреля у всех игроков и тренеров есть обязательства перед их текущими клубами, даже если сезон завершен. Поэтому официальные заявления можно будет делать только после 1 мая", - отметил Рябков, добавив, что в сферу интересов "шоферов" не входят экс-наставник магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев и тренер нижегородского "Торпедо" Петерис Скудра.

В межсезонье "Автомобилист" намерен пополнить состав 5-7 игроками. Ориентировочно столько же, по словам Рябкова, клуб покинут: "Мы в прошлом году достаточно большую трансформацию состава провели. Жизнь показала, что в общем и целом это дало те результаты, которые мы ожидали. И сейчас уже нет необходимости в более масштабных изменениях, все остальные привлечения будут точечными".

Называть конкретные фамилии кандидатов "на вылет" и претендентов на место в екатеринбургской команде директор "шоферов" отказался. "Понимание есть, но все-таки мы хотим окончательно определиться с кандидатурой нового главного тренера и узнать его мнение – там могут мыть какие-то разночтения", - аргументировал отказ Рябков.

"Автомобилист" в регулярном первенстве сезона 2017/2018 занял третье место по результативности, уступив только петербургскому СКА и московскому ЦСКА. Пробиться дальше первого раунда плей-офф клубу, однако, не удалось – в серии 1/8 финала "шоферы" со счетом 2:4 уступили магнитогорскому "Металлургу", ни разу из 20 попыток не реализовав большинство.