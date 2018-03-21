Козицыну не стыдно20 марта в 17:52
- Текст
За "Автомобилист".
Руководство ХК "Автомобилист" считает достойным выступление команды в сезоне КХЛ 2017/2018. Об этом, подводя его итоги, 20 марта заявил президент клуба Андрей Козицын, передает корреспондент "Уралинформбюро".
"То, что мы пообещали перед началом сезона, мы выполнили. Сыграли, считаю, достойно. Попали в плей-офф на "Металлург", сыграли с ним 6 игр. Повезло или не повезло - судить болельщикам. За результат, который команда показала в этом сезоне, нам не стыдно, потому что по многим показателям мы впервые так хорошо выступили", - пояснил гендиректор "УГМК-Холдинга".
Наметки по кандидатуре главного тренера, который должен заменить ушедшего в отставку Владимира Крикунова, у руководства "Автомобилиста", по всей видимости, есть. По словам директора клуба Максима Рябкова, сейчас происходит "контактирование" с агентами специалистов, однако до предметных разговоров дело пока не дошло.
"По регламенту КХЛ, до 30 апреля у всех игроков и тренеров есть обязательства перед их текущими клубами, даже если сезон завершен. Поэтому официальные заявления можно будет делать только после 1 мая", - отметил Рябков, добавив, что в сферу интересов "шоферов" не входят экс-наставник магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев и тренер нижегородского "Торпедо" Петерис Скудра.
В межсезонье "Автомобилист" намерен пополнить состав 5-7 игроками. Ориентировочно столько же, по словам Рябкова, клуб покинут: "Мы в прошлом году достаточно большую трансформацию состава провели. Жизнь показала, что в общем и целом это дало те результаты, которые мы ожидали. И сейчас уже нет необходимости в более масштабных изменениях, все остальные привлечения будут точечными".
Называть конкретные фамилии кандидатов "на вылет" и претендентов на место в екатеринбургской команде директор "шоферов" отказался. "Понимание есть, но все-таки мы хотим окончательно определиться с кандидатурой нового главного тренера и узнать его мнение – там могут мыть какие-то разночтения", - аргументировал отказ Рябков.
"Автомобилист" в регулярном первенстве сезона 2017/2018 занял третье место по результативности, уступив только петербургскому СКА и московскому ЦСКА. Пробиться дальше первого раунда плей-офф клубу, однако, не удалось – в серии 1/8 финала "шоферы" со счетом 2:4 уступили магнитогорскому "Металлургу", ни разу из 20 попыток не реализовав большинство.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 08:25
Житель Режа взирал на убийство и сжигание приятеля заезжим собутыльником
Возбуждено уголовное дело.20 марта в 20:01
Умер последний в мире самец северного белого носорога
Остались 2 самки.20 марта в 19:20
Козицын не стал комментировать снос телебашни в Екатеринбурге
На "хоккейной" пресс-конференции.20 марта в 19:04
Сильный ветер в Кургане "побрил" многоэтажку
Обрушилась часть фасада.20 марта в 18:34
Подросший бюджет Свердловской области пустят на дороги и МРОТ
Залатают и повысят.20 марта в 18:31
Главную площадь Екатеринбурга освободили от "парковочного ига"
Решением комиссии FIFA.20 марта в 18:27
Ространснадзор оставил спецназ ФСБ без самолета
Полеты всех Ан-148 прекращены.20 марта в 18:25
Пожилая тюменка зарезала пьяного мужа
Ее задержали.20 марта в 18:24
Куйвашев будет отстаивать свердловские газоны в Верховном суде
Решение облсуда обжаловано.20 марта в 18:13
В Березовском дальнобойщика отправили на нары за гибель человека в ДТП
Он не признал вину.20 марта в 18:12
Средний Урал: бьют и будут пить
Отчет полиции за 2017 год.20 марта в 17:58
Зарезавший приятеля из-за ВИЧ тюменец сел на 8 лет
В ИК строгого режима.20 марта в 17:52
Козицыну не стыдно
За "Автомобилист".20 марта в 17:42
Путин в золоте: Caviar выпустила лимитированный тираж iPhone X
С изображением президента.20 марта в 17:29
Снег на дорогах спровоцировал половину ДТП на Среднем Урале
За последние сутки.
Главные новости
- 20 марта в 18:27Ространснадзор оставил спецназ ФСБ без самолета
- 20 марта в 18:12Средний Урал: бьют и будут пить
- 20 марта в 17:52Козицыну не стыдно
- 20 марта в 17:29Снег на дорогах спровоцировал половину ДТП на Среднем Урале
- 20 марта в 16:53УГМК нечего предложить Екатеринбургу вместо телебашни
Аналитика
Средний Урал: бьют и будут пить
Отчет полиции за 2017 год.
Школьный морок
С общаком и обнаженкой.
Российская "оборонка" с кастрюлей в руке
И танком в душе.