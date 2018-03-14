×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Болельщики проверят на прочность трибуны "Екатеринбург Арены"Сегодня в 14:07

  • Текст

Пока "Урал" будет сражаться с соперниками.

Проверка надежности и безопасности временных трибун "Екатеринбург Арены" станет главной целью трех тестовых матчей, которые пройдут в столице Урала в апреле и мае 2018 года. Об этом 14 марта на заседании постоянной комиссии гордумы по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью сообщил вице-мэр Сергей Тушин.

Тестовые матчи пройдут 1 и 15 апреля, а также 6 мая. Соперниками футбольного клуба "Урал" на этих играх станут казанский "Рубин", московский "Спартак" и пермский "Амкар" соответственно.

В ходе матчей протестируют инфраструктуру стадиона, уровень работы всех служб, оценят подготовку волонтеров и контролеров. Особое внимание будет уделено двум временным трибунам, вмещающим в общей сложности 12 000 зрителей, пояснил Тушин.

Пиковая нагрузка ожидается 15 апреля во время встречи "Урала" и "Спартака". Одна из временных трибун будет специально заполнена "под завязку", чтобы проверить ее технические возможности. В этот же день состоится торжественное открытие "Екатеринбург Арены".

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", на протяжении пробных матчей будет ограничено движение по Ключевской на участке между Токарей и Мельковской. Проехать здесь смогут только клиентские группы. 15 апреля также протестируют особый режим трафика по Репина – от Крауля до Татищева: в дни ЧМ-2018 эта магистраль станет одной из главных на маршруте "футбольных делегаций".

Единственный объект чемпионата, который не будет опробован заранее – это фан-зона в ЦПКиО имени Маяковского. На ней в апреле начнется установка временных конструкций, сцены и трибун. Сдача фан-зоны запланирована на 1 июня 2018 года.

Ранее по теме:
"Екатеринбург Арена" откроет футбольный сезон в День смеха
Две екатеринбургских улицы закроют ради футбола

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Урал и мундиаль»

Главные новости

Аналитика

Каков "Ростех" - таковы и деревни

Каков "Ростех" - таковы и деревни

Недовольных "заколотили" в цехах УВЗ.

Альтернативный бокс Егора Мехонцева

Альтернативный бокс Егора Мехонцева

С кремлёвской поддержкой?

Все поют, "Большой полет" молчит

Все поют, "Большой полет" молчит

Новиков петь не дает?

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×