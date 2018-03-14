Болельщики проверят на прочность трибуны "Екатеринбург Арены"Сегодня в 14:07
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Пока "Урал" будет сражаться с соперниками.
Проверка надежности и безопасности временных трибун "Екатеринбург Арены" станет главной целью трех тестовых матчей, которые пройдут в столице Урала в апреле и мае 2018 года. Об этом 14 марта на заседании постоянной комиссии гордумы по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью сообщил вице-мэр Сергей Тушин.
Тестовые матчи пройдут 1 и 15 апреля, а также 6 мая. Соперниками футбольного клуба "Урал" на этих играх станут казанский "Рубин", московский "Спартак" и пермский "Амкар" соответственно.
В ходе матчей протестируют инфраструктуру стадиона, уровень работы всех служб, оценят подготовку волонтеров и контролеров. Особое внимание будет уделено двум временным трибунам, вмещающим в общей сложности 12 000 зрителей, пояснил Тушин.
Пиковая нагрузка ожидается 15 апреля во время встречи "Урала" и "Спартака". Одна из временных трибун будет специально заполнена "под завязку", чтобы проверить ее технические возможности. В этот же день состоится торжественное открытие "Екатеринбург Арены".
Как ранее сообщало "Уралинформбюро", на протяжении пробных матчей будет ограничено движение по Ключевской на участке между Токарей и Мельковской. Проехать здесь смогут только клиентские группы. 15 апреля также протестируют особый режим трафика по Репина – от Крауля до Татищева: в дни ЧМ-2018 эта магистраль станет одной из главных на маршруте "футбольных делегаций".
Единственный объект чемпионата, который не будет опробован заранее – это фан-зона в ЦПКиО имени Маяковского. На ней в апреле начнется установка временных конструкций, сцены и трибун. Сдача фан-зоны запланирована на 1 июня 2018 года.
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