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Ученые вычислили главный новогодний подарок27 декабря 2016 в 15:53

Восстановленные нервные клетки.

Традиции встречи Нового года у разных народов свои. Но человеческая психика устроена одинаково и выдает похожие реакции на праздничную суету - вне зависимости от страны и цвета кожи.

На всех континентах люди испытывают стресс из-за массы навалившихся дел: продумать меню и список гостей, купить продукты, выбрать подарки, успеть поздравить родных и близких. Беспокойство ведет к снижению памяти и заторможенности реакции, мозг отказывается решать десятки задач одновременно, передает "Уралинформбюро".

Однако плюсов в этой беготне для нервной системы все-таки больше, говорят ученые. Активизируется выброс гормонов счастья - серотонина и дофамина. Люди, пережившие много зимних праздников, "отращивают" специальную нейронную сеть для их восприятия, которая каждый год настраивается заново. А чтобы очистить мозг от старых проблем, кубинцы усердно льют воду из окон, датчане старательно бьют посуду, итальянцы выбрасывают мебель, а русские умудряются оставлять старый год за порогом дважды - 31 декабря и 13 января.

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Ученые вычислили главный новогодний подарок

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