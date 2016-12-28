Осветив фейерверком.

Вечером 27 декабря 2016 года екатеринбуржцы получили заряд новогоднего настроения и позитива. Восточный фасад колледжа имени И.И.Ползунова превратился в "поздравительную открытку" для уральской столицы, передает "Уралинформбюро".

Мультимедийное 3D-шоу "Фестиваля света" включало два анимационных праздничных сюжета под всеми любимые мелодии. По их окончании глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб поздравил всех с наступающим Новым годом, пожелав, чтобы сбылись все мечты и творческие замыслы.

#екб #плотинка не московские круг света конечно. Но пойдет. Видео опубликовано @deterrent Дек 27 2016 в 6:10 PST

Видео: Настёна Гордымова, "ВКонтакте"

Посмотреть красочное зрелище собрались от мала до велика, засыпав соцсети фото и видеороликами с места событий.

Фото: Зульфия Миннуллина, "ВКонтакте"

Видео: Стас Пуговкин-Табуреткин / vk.com

#аэрофлот_екатеринбург #екатеринбург #шоу #фестиваль #фестивальсвета #салют #плотинка Фото опубликовано Alexander (@alexanderfontalan) Дек 27 2016 в 8:14 PST

Завершился "Фестиваль света" шикарным фейерверком над акваторией Городского пруда.

Фото: Яна Радочина, "ВКонтакте"

Случайный салют по непонятному поводу💥💥💥💥#екатеринбург #салют #новыйгод #екб#плотинка#безповода#moyekaterinburg#полетеливновыйгод Видео опубликовано Sergey Antr (@sergey_antr) Дек 27 2016 в 9:11 PST

Тем, кто не успел посмотреть, не стоит расстраиваться. Шоу будут повторять каждый вечер в 19.00 до 31 декабря включительно.

Вторым "холстом" для художников света станет здание мэрии. Узоры на ее стенах будут расцветать каждый день с 29 декабря по 8 января непрерывно с 18.00 до 23.00, а в новогоднюю и рождественскую ночи - до 1.00.