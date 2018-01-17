На тренировочной базе ЧМ-2018.

Меньше полугода осталось до старта чемпионата мира по футболу-2018. Как известно, часть матчей мундиаля состоится в столице Урала, на поле стадиона "Екатеринбург-Арена". А вот тренироваться перед играми футболисты будут на специально оборудованных для этого площадках.

Одной их таких площадок станет спортивно-оздоровительный комплекс "Калининец", готовность которого к ЧМ-2018 проверили 17 января депутаты Екатеринбургской гордумы и чиновники мэрии. Корреспондент "Уралинформбюро" также принял участие в экскурсии по "Калининцу", которую провел для гостей директор комплекса Владимир Нагибин.

Реконструкция "Калининца" под нужды чемпионата стартовала зимой 2015 года. Чтобы будущая тренировочная площадка соответствовала самым строгим требованиям FIFA, строителям пришлось провернуть на объекте довольно серьезный объем работ, включая строительство футбольного поля 105 на 68 метров, комплекса трибун на 500 мест и вместительного административно-бытового комплекса. А для освещения стадиона установлены мачты с прожекторами в 500 люкс.

Одна из главных изюминок поля — натуральный травяной газон, выполненный в виде "слоеного пирог" из твердой подложки, гравиевой подушки, слоя почвы и травяного покрова. Он полностью идентичен газону "Екатеринбург-Арены", на котором в июне состоятся матчи между командами Египта и Уругвая, Франции и Перу, Японии и Сенегала, Мексики и Швеции.

По словам Владимира Нагибина, корневая система у этого "ковра" очень мощная — порядка 12 сантиметров, что полностью соответствует требованиям FIFA. Для автополива газона используется спринклерная система, состоящая из восьми выдвижных приспособлений, покрывающих весь периметр поля.

В данный момент газон находится под надежным снежным панцирем. Поэтому морозы ему не страшны. Более того: на зиму не рекомендуется накрывать траву тренировочного поля искусстенными приспособлениями, чтобы она "не задохнулась".

Впрочем, тренировочное поле — не единственная гордость "Калининца". Административно-бытовой корпус спорткомплекса также выполнен в соответствии с мировыми стандартами. Он оборудован разветвленной инфраструктурой, включающей не только раздевалки для футболистов, но и комнату охраны, гараж для обслуживающей поле техники и туалеты для гостей, в том числе и с ограниченными возможностями.

Раздевалки также выполнены в соответствии с мировыми стандартами. Каждая их них рассчитана на 29 посадочных мест, оборудована 11-леечными душевыми, комнатами для теоретических занятий, массажными топчанами и аппаратами для мытья бутс.



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Следует отметить, что модернизация "Калининца" продолжится и после завершения чемпионата мира. Так, весной 2018 года там будет сдана в строй лыжероллерная трасса, оборудованная современной системой освещения. А в сентябре на территории комплекса откроется легкоатлетический стадион.

"Калининец" — не единственная тренировочная площадка ЧМ-2018 в Екатеринбурге. В 2017 году завершилась реконструкция еще трех аналогичных объектов: парка-стадиона "Химмаш", футбольного поля СК "Урал" и стадиона "СКБ-Арена" на Уралмаше.

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