Новые песни шансонье Новикова о "Бухте Квинс"

Для силовиков и журналистов.

Пресс-конференции худрука екатеринбургского Театра эстрады Александра Новикова входят в традицию. Очередная встреча шансонье с журналистами, куда пускают лишь избранных, прошла 14 февраля. И снова на сцене Новиков с песней о главном - "Бухте Квинс", которую бард недовозвел с эск-замминистра экономики Михаилом Шилимановым.

Новый поворот сюжета - передача дела об обманутых пайщиках кооператива из ГСУ ГУ МВД в следственное управление. По мнению председателя ПЖСК Зили Булатовой, инициатором привлечения сыщиков СКР был сам Новиков, пытающийся затянуть процесс. Бард заявил, что решение о передаче дела принимала прокуратура, усмотревшая нарушения в ходе расследования.

"В результате всей этой вакханалии в отношении меня образовалась очень удивительная группа, состоящая из следственной группы ГСУ ГУ МВД по Свердловской области, Булатовой, Ассоновой и Рожина. Каждый из них имеет свою роль и имел свое участие в этой 4-летней вакханалии в отношении "Бухты Квинс" и лично меня", - рублеными фразами проговорил Новиков.

По каждому из "недругов" шансонье прошелся отдельно. Бывший бизнес-партнер Лариса Ассонова, согласно утверждению Новикова, давала против него показания под давлением тех самых (причем неназванных) следователей. Правозащитник Дмитрий Рожин якобы занимается провокациями, к коим относится история с недавним нападением на него (со слов пострадавшего, злоумышленники передали ему привет от Новикова). Когда "обличитель" дошел до Зили Булатовой, оказалось, что она вовсе не пайщица – якобы еще в 2013 году Булатова отсудила у "Бухты Квинс" 4 миллиона рублей (ее взнос), автоматически выбыла из числа участников ПЖСК и просила сверху еще 4 миллиона (за работу на посту председателя кооператива).

"Это все документально подтверждено и поэтому я сегодня это говорю. Если вам это интересно, вы можете дальше произвести свое журналистское расследование", - добавил Новиков. "Уралинформбюро" последовало совету.

Согласно заявлению барда, 4 миллиона Булатова отсудила по иску №2-766/2013. Решение о его удовлетворении было принято 26 февраля 2013 года. Недолгие поиски в Интернете привели в Ленинский райсуд Екатеринбурга, где действительно нашлось такое дело – с полным совпадением дат подачи, регистрации и рассмотрения, а также данными судьи. Однако суть иска оказалась совершенно иной – Зиля Булатова оспаривала решение правления "Бухты Квинс" от 9 ноября 2012 года об ее исключении из членов кооператива. Никакие денежные суммы в этом процессе не фигурировали, пояснили корреспонденту агентства в судебной инстанции.

В этой связи возникают вопросы к достоверности прочих громких заявлений шансонье. Например, о сроках сдачи домов. Строительство идет полным ходом, уверяет Новиков: "Один дом уже достроен, второй дом – на этой неделе будут вставлены окна и через неделю будет сделана кровля. Два дома, я думаю, будут закончены в течение двух месяцев".

Параллельно с этим прекращен выкуп паев инвестором, имя которого шансонье по-прежнему отказывается называть. "Никто не обязан их выкупать, просто людям хотели помочь. И сегодня она (Зиля Булатова – прим.ред.) вопит и истерит, что их обманули – прекратили выкупать паи. И хочется сказать пайщикам: идите продавайте в Интернете, идите продавайте, куда хотите. Инвестор не обязан выкупать. Я не обязан это делать", - рассуждает бард.

Под занавес "бенефиса" Новиков все же решился назвать… нет, не вечно упоминаемого инвестора, а его представителя – некто "Хренов Александр Ярославич". Между тем, как свидетельствуют данные ЕГРЮЛ, человек с тем же ФИО руководит ООО "Светояр", принадлежащим Новикову на 80%. Возникает резонный вопрос, не сам ли шансонье - таинственный инвестор?

Видеоверсию своей пресс-конференции "без купюр" оскандалившийся артист планирует опубликовать в Интернете – "чтобы ее могли видеть и слышать не только областные, но и федеральные СМИ из первых уст, а также силовые структуры, которые занимаются этим делом". Новиков, правда, забыл упомянуть в числе потенциальных зрителей пайщиков "Бухты Квинс". Видимо, понимает, что те уже наслушались его песен.



Тимур ЛИТВИН