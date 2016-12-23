Обвинив ее в мошенничестве.

Шансонье Александр Новиков обвинил председателя ПЖСК "Бухта Квинс" Зилю Булатову в мошенничестве и вымогательстве, объяснив этим прекращение выплат пайщикам. "Инвестор отказался выкупать паи в связи с махинациями Булатовой", - объяснил он на очередной пресс-конференции.

По его словам, Булатова не является пайщицей ПЖСК с 2013 года, когда отсудила свой пай в 4 миллиона. "По сегодняшний день она выдает себя за пайщицу и требует с инвестора выплаты ей 4 миллионов рублей за пай и еще 4 миллионов рублей за то, что 4 года возглавляет кооператив, работая без зарплаты ", - пояснил Новиков, добавив, что заявления о вымогательстве и мошенничестве направлены в УМВД по Екатеринбургу.

"Когда это было, где решение суда? Ничего подобного не было, он всегда выдает желаемое за действительное", - возмутилась Зиля Булатова, комментируя "Уралинформбюро" заявление шансонье.

Она объяснила, что основатели "Бухты Квинс" Александр Новиков и экс-замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов ранее пытались ее купить. "Они предложили выплатить мне пай, чтобы я ушла из кооператива и больше никогда на их пути не вставала. Но у меня же обязательства перед людьми. Мы предложили выплатить эти деньги другой пайщице – девочке, которая с 20 лет мучается с пьющим отцом, мыкается по съемным квартирам. Молчат. Ну и мне пайщики говорят – зарядите им цену, чтоб мало не показалось. Ну я и сказала Шилиманову – платите 8 миллионов", - пояснила Зиля Булатова.

Кооператив "Бухта Квинс" был создан в 2010 году. Через год стройка встала. 65 пайщиков, вложившие в проект около 150 миллионов рублей, остались без денег и жилья. Уголовное дело долгое время оставалось бесфигурантным. В конце 2016-го Новикову и Шилиманову предъявили обвинение.

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